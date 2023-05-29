Гарик Харламов пожаловался на систему исчисления времени после возвращения из США

Комик и шоумен Гарик Харламов признался в шоу «Кстати», что испытывает трудности с 24-часовой системой исчисления времени.

Харламов объяснил, что у него возникли сложности после нескольких лет жизни в США, где используют 12-часовую система. Артист привык к данной системе и не может перестроиться. По словам юмориста, он «не понимает, что такое 17:30». Юмористы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посчитали это отговоркой, чтобы не запоминать новую систему исчисления времени.

«Я уверен, есть люди такие же. Потому что ну зачем эти 20, 17, 30, 100? Просто скажи «восемь вечера», все», — заявил шоумен.

В юности Харламов вместе с отцом уехал жить в США. В 14 лет он начал учиться в школе-театре «Харендт». Учителем артиста был американский актер Билли Зейн. В 18 лет шоумен вернулся в Россию.

Ранее комик Илья Соболев рассказал, что потратил крупную сумму денег впустую из-за коллеги Гарика Харламова. Он объяснил, что юморист не пришел на съемки в шоу, где был приглашенным гостем. Сам Харламов не помнит об инциденте.