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«Афиша Daily» выпустила фильм о большом спорте в маленьких городах

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«Афиша Daily» выпустила фильм «Звезды с нашего двора», в котором рассказывается об известных спортсменах, которые живут на своей малой родине, сообщает пресс-служба «Афиши».

Авторы фильма посетили Белгород, Ростов-на-Дону, Обнинск и Северную Осетию, чтобы показать повседневную жизнь звезд Олимпиады или чемпионатов мира.

Волейболисты Павел и Сергей Тетюхины, пловцы Сергей и Анастасия Фесиковы, гандболистка Владлена Бобровникова и борец вольного стиля Заурбек Сидаков провели для зрителей экскурсию по родным местам, где все начиналось и которые по-прежнему остаются большой частью их жизни, с тренировками, семьей и близкими, ежедневными делами.

Фильм погружается в жизнь тех, кто завоевывал медали большого спорта, но предпочел остаться в маленьком городе, вдали от столиц.

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