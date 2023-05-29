Канал СТС покажет телеверсию «КликКлак шоу» со звездами YouTube-проекта

Телеканал СТС покажет свою версию YouTube-проекта «КликКлак шоу». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вещателя.

Шоураннером и ведущим проекта стал Руслан Усачев, а участниками — Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Илья Сатир, Андрей Старый, Даня Крастер, Андрей Прокофьев и приглашенные знаменитости.

«Хочется попробовать наш «беспредел» вместить в вечерний телеформат, который можно смотреть всей семьей. При этом остаться теми же и сохранить атмосферу, за которую нас и полюбили», — сказал лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.

Среди испытаний, которые будут выполнять участники, — бег по липкому полу, битва в Колизее, ледяной бассейн, душ из насекомых, испытание током и многое другое. По словам Усачева, организаторы собрали большую базу конкурсов, которые прошли строгий отбор. При этом, как объяснил ведущий, приглашенных звезд он постарается поберечь, а самые жесткие испытания достанутся постоянным участникам шоу. «При этом мы консультируемся с каскадерами, чтобы ребята себя не покалечили», — подчеркнул Усачев.

Участник одного из двух испытаний выпуска определяется с помощью жеребьевки. Обязательным для всех конкурсом станет викторина, а приглашенный артист также примет участие в личном испытании. Одним из нововведений в телеверсии также стала балльная система, благодаря которой в финале сезона будет определен победитель.

Ранее сообщалось, что телеведущие Александр Пушной и Владимир Маркони, известные по работе над «Галилео», объединятся для нового шоу на СТС «Обратный отсчет».