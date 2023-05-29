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Молодой поклонник сделал предложение Татьяне Васильевой

76-летняя актриса Татьяна Васильева отказала молодому поклоннику, сделавшему ей предложение

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tatyana_vasileva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Татьяна Васильева в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что решила сходить на свидание с молодым поклонником.

По словам 76-летней артистки, мужчина долгое время добивался ее внимания и даже сделал предложение выйти за него замуж. Однако на свидании он быстро утомил Васильеву своими рассказами: по словам актрисы, ухажер начал жаловаться на жизнь и рассказывать о своей семье.

«Приехала и увидела, что сидит какой-то пень. Сразу начал плакать, показывать фотографии с бабушками, дедушками, внуками. Длилось все это полтора часа. Потом я сказала: «Можно я выйду?». И ушла. Надеюсь, что он понял и больше не будет посягать на мое время», — рассказала Васильева.

Предложение артистка отклонила и больше с поклонником не виделась. Мужчина, который значительно моложе Васильевой, оказался бывшим военным.

Татьяна Васильева была замужем два раза. От первого супруга Анатолия Васильева актриса родила сына Филиппа. В браке со вторым мужем Георгием Мартиросяном у Васильевой появилась на свет дочь Елизавета, экс-супруги развелись в 1995 году.

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