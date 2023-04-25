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Режиссер «Форсажа 10» намекнул на сцены с покойным Полом Уокером в фильме

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Universal Pictures

Режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летерье в беседе с Total Film намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором.

О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году. «Брайан все еще жив в мире «Форсажа». Несколько раз создатели франшизы намекали на его появление в предыдущих фильмах. Например, в финале «Форсажа 9» мы увидели его машину. Это часть наших планов. Действие «Форсажа 10» разворачивается в двух временных линиях, в прошлом и настоящем. Вы увидите Брайана в прошлом, но вы не увидите его в настоящем. Я думаю, что все согласятся с таким решением», — отметил Летерье.

Режиссер считает, что О'Коннор должен снова появиться во франшизе. Летерье утверждает, что семья покойного Уокера всегда была важной частью «Форсажа». «Я думаю, что то, что Джеймс Ван сделал с персонажем в «Форсаже 7», было идеально. Тон был идеальным. Брайан должен снова войти во франшизу так же идеально, как он покинул ее», — поделился он.

Ранее компания Universal опубликовала второй трейлер фильма «Форсаж 10». В новой части франшизы персонаж Джейсона Момоа Данте пообещал «разрушить семью» Доминика Торетто (Вин Дизель).

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