Дочь артиста балета Гедиминаса Таранды Елизавета опровергла, что не знала отца до 14 лет

Дочь артиста балета Гедиминаса Таранды Елизавета ответила в беседе с passion.ru на слухи, что не общалась с отцом в детстве.

Таранда опровергла, что артист якобы узнал о существовании дочери, когда ей было 14 лет. По словам балерины, отец был в ее жизни столько, сколько мог. Она уверила, что у нее есть множество фотографий, подтверждающих его участие в раннем детстве дочери. У танцовщицы никогда не стоял вопрос, кто ее отец.

Балерина подозревает, что слухи возникли из-за недобросовестных журналистов и вырывания слов отца из контекста.

«Журналистам требовались более пикантные подробности личной жизни солиста Большого театра, чем факты его сценического творчества. Поэтому возникали странные ответы, вырванные из контекста. Желтая пресса лезла куда не надо, и это было все ужасно неприятно и больно», — объяснила Таранда.

Таранда отметила, что поддерживает отношения с отцом и встречается с ним на светских мероприятиях. Она знает, что у артиста балета есть другая семья, и уважает ее.

«Мы с отцом всегда будем связаны, вне зависимости об обстоятельств», — заключила Таранда.

Елизавета — внебрачная дочь Гедиминаса Таранды. Она родилась в результате короткого романа танцора.

Ранее Таранда заявила, что могла сыграть в фильме Валерия Тодоровского «Большой».