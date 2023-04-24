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Умер танцор, судья «Танцев со звездами» Лен Гудман

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Fred Prouser/Reuters

Танцор, главный судья британских и американских «Танцев со звездами» Лен Гудман скончался на 79-м году жизни, передает Reuters.

Звезда бальных танцев, занявшийся танцами в 19 лет для восстановления после травмы, впервые стал судьей в 2004 году, британское шоу он судил до 2016 года, американское — до 2022. «Лен нравился людям всех возрастов и был как родственник для всех. Лен был залогом успеха «Танцев», по нему будут скучать зрители, друзья и семья», — рассказал генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви.

В 2012 году, рассказывая о лечении от рака простаты, Гудман заявил — он хотел, чтобы его запомнили за добрый характер.

Ранее сообщалось, что умерла 36-летняя приемная дочь Константина Кинчева.

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