Умер танцор, судья «Танцев со звездами» Лен Гудман

Танцор, главный судья британских и американских «Танцев со звездами» Лен Гудман скончался на 79-м году жизни, передает Reuters.

Звезда бальных танцев, занявшийся танцами в 19 лет для восстановления после травмы, впервые стал судьей в 2004 году, британское шоу он судил до 2016 года, американское — до 2022. «Лен нравился людям всех возрастов и был как родственник для всех. Лен был залогом успеха «Танцев», по нему будут скучать зрители, друзья и семья», — рассказал генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви.

В 2012 году, рассказывая о лечении от рака простаты, Гудман заявил — он хотел, чтобы его запомнили за добрый характер.

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