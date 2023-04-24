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«КП»: умерла 36-летняя приемная дочь Константина Кинчева

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Валерий Мельников/РИА Новости

Скончалась приемная дочь рокера Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова. Об этом со ссылкой на «Экспресс-газету» сообщает сообщает kp.ru.

О смерти рассказали в окружении музыканта. Люди, близкие семье, утверждают, что женщина скончалась от внезапной остановки сердца. Ее отпели в московском храме Трех Святителей на Кулишках. Знакомые утверждают, что женщина была верующей и не имела вредных привычек.

В браке со второй женой Александрой Кинчев удочерил Марию, дал ей свою фамилию. Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, в последнее время работала как исполнительный продюсер. У женщины остался сын Лука.

Ранее сообщалось, что скончался основатель и худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров.

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