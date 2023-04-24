Ана де Армас заявила, что не готова играть Чудо-женщину вместо Галь Гадот

Актриса Ана де Армас в беседе с Wired Auto Complete ответила на вопрос, хотела ли бы она сыграть Чудо-женщину в новых проектах DC Studios.

Изначально в фильмах DC роль Чудо-женщины играла Галь Гадот — артистка перевоплотилась в персонажа в нескольких проектах студии. Армас призналась, что не стала бы занимать место коллеги и играть эту роль вместо нее. «Что ж, я считаю, что Галь Гадот отлично справляется с работой. Думаю, ей нужно продолжать это делать», — поделилась актриса.

Гадот появилась в роли Чудо-женщины в недавно вышедшем фильме «Шазам! Ярость богов». Дальнейшая судьба персонажа остается неизвестной. Изначально планировалось снять третью часть «Чудо-женщины», однако после прихода Джеймса Ганна и Питера Сафрана на руководящую должность в DC судьба персонажа остается неизвестной.

Ранее сыгравшая шпионку в новом экшн-боевике «Без ответа» Ана де Армас призналась, что стремится достичь уровня Тома Круза. Говоря о съемках в новом проекте авторов «Дэдпула», в котором Армас исполнила роль сотрудницы спецслужб, актриса призналась, что испытала большие трудности на съемках.