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Татьяна Буланова получила подарок от мужа более чем за 50 млн рублей

Татьяне Булановой подарили ресторан в Петербурге более чем за 50 млн рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова в эфире программы «Ты не поверишь» рассказала, что муж подарил ей ресторан в историческом центре Санкт-Петербурга стоимостью более 50 млн рублей.

«В начале июня откроется ресторан, к которому я буду абсолютно непосредственное отношение иметь. Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру», — отметила Буланова.

Она уточнила, что помимо основной суммы сделки, влюбленным предстоит потратиться на обустройство заведения. Буланова пообещала, что в названном в ее честь ресторане будут регулярно проводиться концертные программы. Певица заверила, что будет выступать там сама и приглашать друзей.

Буланова была замужем дважды. Впервые она связала себя узами брака со звукорежиссером Николаем Тагриным. В их союзе родился сын Александр. Пара развелась в 2004 году. Некоторое время они жили вместе ради ребенка. В 2005-м артистка вышла замуж за футболиста Владислава Радимов. Через год у них родился сын Никита. В 2016-м супруги развелись.

На данный момент Буланова обручена с теннисистом Валерием Рудневым, который на 19 лет моложе звезды.

Ранее Буланова сообщила, что планирует взять двойную фамилию после свадьбы.

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