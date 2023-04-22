Гай Ричи завершил съемки «Министерства неджентльменской войны» с Генри Кавиллом

Актер Алан Ричардсон в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что съемки фильма «Министерство неджентльменской войны» Гая Ричи завершены. Он также назвал работу с режиссером «самым невероятным опытом в его жизни».

Помимо этого, Ричардсон выделил работу актера Генри Кавилла, назвав его «лидером на площадке с беспрецедентной рабочей этикой». «Вы никогда не видели такого фильма, как этот», — признался он.

Съемки картины «Министерство неджентльменской войны» начались 13 февраля 2023 года. Лента основана на одноименной книге Дэмиена Льюиса о Второй мировой войне. В каст также вошли Кэри Элвес, Эйса Гонсалес, Алекс Петтифер и другие. Дата выхода неизвестна.

Ранее сообщалось, что на Гая Ричи подали в суд, обвинив в краже сценария фильма «Джентльмены». Истец просит от Ричи компенсацию в размере $250 тыс. и процент с проката фильма.