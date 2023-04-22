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Президент Италии Маттарелла назвал ошибочными попытки отменить российское искусство

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Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Италии Серджо Маттарелла назвал ошибочными попытки отменить российское искусство, пишет газета Corriere della Sera.

Маттарелла подчеркнул, что российская культура является неотъемлемой частью европейской.

«Культура отмены <…> представляется ошибочным ходом, который хотел бы обратным порядком свалить вину на продукты многовековой европейской истории», — отметил глава государства.

Маттарелла добавил, что отношением к культуре может быть только открытость и любознательность, так как от этого рождается прогресс.

Ранее директор флорентийской галереи Уффици Айке Шмид сравнил отказ от российской культуры с ампутацией.

В конце прошлого года Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что отменяющие русскую культуру страны обкрадывают сами себя.

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