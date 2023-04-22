Президент Италии Маттарелла назвал ошибочными попытки отменить российское искусство

Президент Италии Серджо Маттарелла назвал ошибочными попытки отменить российское искусство, пишет газета Corriere della Sera.

Маттарелла подчеркнул, что российская культура является неотъемлемой частью европейской.

«Культура отмены <…> представляется ошибочным ходом, который хотел бы обратным порядком свалить вину на продукты многовековой европейской истории», — отметил глава государства.

Маттарелла добавил, что отношением к культуре может быть только открытость и любознательность, так как от этого рождается прогресс.

Ранее директор флорентийской галереи Уффици Айке Шмид сравнил отказ от российской культуры с ампутацией.

В конце прошлого года Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что отменяющие русскую культуру страны обкрадывают сами себя.