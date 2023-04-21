Президент Италии Маттарелла раскритиковал культуру отмены против российского искусства

Президент Италии Серджо Маттарелла в интервью газете Corriere della Sera раскритиковал культуру отмены против российского искусства и литературы.

По его словам, культура РФ является неотъемлемой частью европейской.

«Культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом», – отметил он. «Который хотел бы обратным порядком свалить вину на продукты многовековой европейской истории, неотъемлемой частью которой является эта культура».

Как напоминает Общественная служба новостей, в Италии отменили выступления дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина, плюс до местного конкурса не были допущены скрипачки из России.