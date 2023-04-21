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Ученик Михалкова Перадзе представил в Москве трансцендентный спектакль

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Денис Горышев)

19 апреля на новой сцене театра ГИТИС прошел спектакль «Иное» под руководством актера театра и кино Гии Перадзе, который также выступил автором проекта.

По его словам, «Иное» — трансцендентный проект, синтез стихов в технике фрирайтинг и музыки, которая создана по его индивидуальному цифровому коду.

Для написания музыкальных номеров спектакля композитор и музыкант Саша Найман использовал личные данные Перадзе: числовые значения даты рождения, долготу, широту и высоту над уровнем моря места рождения Перадзе, его рост, номер паспорта, дату судьбоносной встречи и многое другое.

Среди гостей вечера был Никита Михалков, учеником которого является Гия Перадзе.

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