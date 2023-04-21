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Сыгравшая шпионку Ана де Армас призналась в стремлении достичь физической формы Тома Круза

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Global Look Press

Сыгравшая шпионку в новом экшн-боевике «Без ответа» Ана де Армас призналась, что стремится достичь уровня Тома Круза. Об этом она рассказала в своем интервью для USA Today.

Говоря о съемках в новом проекте авторов «Дэдпула», в котором Армас исполнила роль сотрудницы спецслужб, актриса призналась, что испытала большие трудности на съемках.

«Это очень непросто, у тебя болит все тело. Но в то же время это новый профессиональный вызов. Мне было бы скучно просто быть говорящей головой, произносящей свои реплики. А так я могу играть свою роль и самостоятельно выполнить те физические трюки, которые мне под силу», — поделилась Армас.

Актриса также заявила, что еще «не достигла уровня Тома Круза», но равняется на него.

«Теперь я смотрю на все, что он делает, иначе. После такого личного опыта я лучше понимаю, почему он подвергает себя всем этим испытаниям и стремится выполнять трюки самостоятельно. Он потрясающий», — подытожила звезда.

Ранее Ана де Армас заявила, что сцены драк из спин-оффа «Джона Уика» — «Балерина» — в котором она сыграла главную роль, выведут экранные бои на новый уровень.

А вот звезда Marvel Элизабет Олсен объяснила свое нежелание лично выполнять каскадерские трюки.

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