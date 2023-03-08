Украинцы потребовали пересмотреть номинацию «Топ Ган: Мэверик» на «Оскар» из-за «вложений РФ»

Канадская организация «Всемирный конгресс украинцев» (признана нежелательной в РФ), попросила президента американской академии кинематографических искусств и наук пересмотреть номинацию на «Оскар» фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли якобы из-за финансирования этой киноленты российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление организации.

«Мы призываем академию: открыто отвергать фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями от российских бизнесменов…, пересмотреть возможность фильма «Топ Ган: Мэверик» быть представленным на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» по этой причине», — сказано в заявлении организации.

«Всемирный конгресс украинцев», ссылаясь на информацию газеты Los Angeles Times, указал, что Рыболовлев якобы финансировал данную картину. При этом организация отметила, что публично о связи с этим фильмом российским бизнесменом не разглашалось.

Ранее стало известно, кто примет участие в церемонии «Оскар».

95-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» пройдет 12 марта в Лос-Анджелесе.