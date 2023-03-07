Александр Васильев назвал условие для возвращения в эфир программы «Модный приговор»

Съемки новых выпусков программы «Модный приговор» могут вскоре начаться, но перед возвращением в эфир необходимо уладить несколько вопросов, заявил в беседе с ФАН ведущий шоу, историк моды Александр Васильев. В первую очередь, по его словам, необходимо подписать новый контракт с Первым каналом.

«Для начала нужно подписать новый контракт и со мной, судьей, и с главным экспертом-обвинителем Эвелиной Хромченко. Дело в том, что наши контракты иссякли 31 декабря прошлого года. Чтобы начать, нужно вновь подписать контракт и обсудить гонорар», — сообщил Васильев.

При этом он добавил, что с нетерпением ждет возможности принять участие в новых выпусках программы.

Ранее в команде шоу назвали преждевременной информацию о возвращении «Модного приговора» в эфир Первого канала. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что Александру Васильеву пока не планируют предлагать новый контракт.