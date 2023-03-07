Вышел новый трейлер снятого в космосе фильма «Вызов»

Студия Central Pertnership опубликовала новый трейлер частично снятой в космосе драмы Клима Шипенко «Вызов».

Фильм о хирурге, отправившейся на МКС для спасения космонавта (Юлия Пересильд), выйдет в прокат 20 апреля. В одной из ролей снялся летчик-космонавт и герой России Олег Новицкий. «Конечно, мы не профессиональные актеры, а космонавты. Поэтому для нас было проблематичным профессионально проявлять свои чувства в кадре. Но опыт Клима и Юлии нам помог», — цитирует Новицкого РИА Новости.

Космонавт-испытатель Петр Дубров, также принявший участие в съемках, признался, что сперва к съемкам на МКС отнеслись с опаской. «Станция — это в первую очередь научная лаборатория, она не предназначена для съемок художественного кино. В итоге работа на станции была организована так, чтобы съемки не мешали нашей основной деятельности», — сказал он.

Также в картине сыграли Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие.

Ранее «Вызовом» восхитился американский режиссер Бретт Рэтнер.