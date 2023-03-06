Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма «Черепашки ниндзя»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер полнометражного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem).

По сюжету люди узнают о том, как подростки-черепашки хотели улучшить свой имидж и спасти Нью-Йорк от приближащейся угрозы, а люди узнали об их существовании. В новой версии журналистка Эйприл О'Нил представлена темнокожей.

Мировая премьера должна состояться 4 августа 2023 года.

Автором сценария стал Брендан О`Брайен, продюсером — комик Сет Роген, также озвучивший кабана Бибопа, режиссером — Джефф Роу, сценарист «Гравити Фолз».

Днем ранее создатели фильма объявили имена тех, кто еще будет озвучивать персонажей новой вселенной «Черепашек».

Ранее сообщалось, что игру про Черепашек-ниндзя перенесли на смартфоны.