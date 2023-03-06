Актриса Татьяна Васильева заявила, что покинувший Россию Анатолий Белый «идет по трупам»

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявила, что Анатолий Белый обязан своим успехом бывшей жене Марине Голуб.

«Есть такое качество — не ценить то, что ты имеешь, тех, кто тебе помог в свое время. И идешь дальше, как у нас говорят, по трупам. Марина была одним из них, к сожалению», — считает Васильева.

Артистка отметила, что Белый и другие артисты, покинувшие Россию, всегда будут «вторым сортом». «Сниматься там они точно будут, играть в театре то, что играли здесь — тоже», — утверждает Васильева.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Сейчас актер находится в Израиле.