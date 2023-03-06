Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актриса Татьяна Васильева заявила, что покинувший Россию Анатолий Белый «идет по трупам»

close
100%
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявила, что Анатолий Белый обязан своим успехом бывшей жене Марине Голуб.

«Есть такое качество — не ценить то, что ты имеешь, тех, кто тебе помог в свое время. И идешь дальше, как у нас говорят, по трупам. Марина была одним из них, к сожалению», — считает Васильева.

Артистка отметила, что Белый и другие артисты, покинувшие Россию, всегда будут «вторым сортом». «Сниматься там они точно будут, играть в театре то, что играли здесь — тоже», — утверждает Васильева.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Сейчас актер находится в Израиле.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть