Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чулпан Хаматова и Рената Литвинова сыграют в одном спектакле в Риге

close
100%
РИА «Новости»

Российские актрисы Чулпан Хаматова и Рената Литвинова примут участие в спектакле «Ад — это другие» в Новом рижском театре. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки» со ссылкой на латвийские СМИ.

Согласно источнику, в постановке худрука театра Алвиса Херманиса по книге Жан-Поля Сартра сыграют Хаматова, Литвинова и также местные актеры — Кайминьш и Сипениеце. Отмечается, что спектакль будет поставлен на русском и латышском языках.

«Утверждали спектакль долго. Проблема была в согласовании бюджета — говорят, Рената потребовала слишком высокий гонорар», — заявил источник.

Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. В 2022 году Литвинова также покинула родину и эмигрировала в Париж.

Ранее Литвинова поддержала Хаматову после поражения на «Золотой маске».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть