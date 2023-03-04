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Съемки фильма «Северный полюс» о первой советской атомной подлодке начались под Петербургом

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Телеграм-канал «Кронштадтский район Санкт-Петербурга»

Под Санкт-Петербургом стартовали съемки исторического приключенческого фильма «Северный полюс». Как сообщает ТАСС, картина расскажет о походе первой советской атомной подводной лодки К-3 подо льдом Северного Ледовитого океана во время холодной войны.

«Это история про первооткрывателей — всегда интересен путь, который люди проделывают впервые», — сказал режиссер ленты Александр Котт.

В фильме снялись Андрей Мерзликин в роли капитана второго ранга Живцова и Евгений Миронов, сыгравший конструктора субмарины Морозова, а также Елена Север, Ольга Ломоносова и другие актеры.

Согласно источнику, съемки под Петербургом продлятся до середины марта, а полное завершение съемочного процесса запланировано на конец июня.

Ранее Светлана Немоляева рассказала, что у нее сложились очень хорошие отношения с режиссером Коттом.

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