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Стас Пьеха спел перед женами и матерями мобилизованных

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Пресс-служба артиста

Глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова в своем Telegram-канале рассказала о том, что в преддверии 8 марта для жен и матерей тюменских мобилизованных устроили праздничную вечеринку со Стасом Пьехой.

По словам Ивановой, она поблагодарила матерей за воспитание сыновей — защитников Родины, а жен — за любовь, которая дает бойцам силы. «Яркие творческие номера, вкусные блюда, общение в неформальной обстановке подарили нашим женщинам радость и хорошее настроение. Кульминацией вечера стал концерт Стаса Пьехи. Под его лиричные песни танцевал весь зал», — поделилась глава района.

Ранее сообщалось, что российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил перед участниками специальной военной операции России на Украине.

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