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«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей

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Фильм «Чебурашка» собрал в прокате уже свыше 2,9 млрд рублей, что поставило его на третье место по сборам среди всего российского кино.

Самой кассовой в России считается лента «Холоп» 2019 года, которая заработала 3,07 млрд рублей, на второй строчке обосновалась спортивная драма «Движение вверх» с кассой в 2,968 млрд рублей. «Бюллетень кинопрокатчика» считает, что у «Чебурашки» есть все шансы выйти в лидеры этого списка.

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января. Главные роли в картине сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева и другие.

Чебурашка — персонаж книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». По мотивам произведения сняты четыре мультфильма, первый из которых вышел в 1969 году.

Ранее актриса Катерина Шпица рассказала, чем ее удивил фильм «Чебурашка».

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