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Коллеги обеспокоены внезапной пропажей звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

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Коллеги звезды «Сватов» Татьяны Кравченко обеспокоены внезапной пропажей актрисы, сообщает «СтарХит».

4 января актриса должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге в рамках гастролей своего театра, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь.

Партнеры Кравченко по спектаклю забили тревогу, а ее коллега Стас Садальский даже предложил приехать в квартиру актрисы в Москве и выломать дверь. В итоге от этой крайней меры отказались, а пропажу актрисы объяснили ухудшением ее здоровья.

В спектакле Кравченко заменила актриса Зоя Буряк.

Недавно звезда «Сватов» Олеся Железняк объяснила, почему не хочет выступать с сыном на одной сцене. А актриса Анна Кошмал призналась, что не рассчитывала получить роль в «Сватах».

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