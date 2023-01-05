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Фанаты переживают за Дэвида Линча, переставшего выпускать прогнозы погоды

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DAVID LYNCH THEATER/YouTube

Фанаты переживают за 76-летнего американского режиссера Дэвида Линча, переставшего выпускать ролики на своем YouTube-канале David Lynch Theater ежедневно.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году Дэвид Линч, развлекаясь на карантине, начал записывать ежедневные прогнозы погоды, заодно рекомендуя своим поклонникам свои любимые песни. Первый похожий прогноз погоды он выпустил в 2005 году, но тогда традиция записи не стала ежедневной. Кроме того, он ежедневно публиковал ролики, в которых вытаскивал из банки мяч для пинг-понга с «цифрой дня».

Сейчас канал Линча не обновляется уже почти три недели — с 16 декабря 2022 года. «Ждем грандиозного возвращения Дэвида», «Надеюсь, все в порядке с мистером Линчем, скучаем по прогнозам и цифре дня», «Дэвид, вы выглядите простуженным, поправляйтесь», — пишут в комментариях к последнему на данный момент видео.

11 декабря скончался композитор Анджело Бадаламенти, работавший над музыкой к фильмам Линча «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», сериалу «Твин Пикс» и др. После этого во время очередного прогноза погоды Линч сказал: «Сегодня музыки нет» и не стал рекомендовать фанатам песню для прослушивания.

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