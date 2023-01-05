Брайан Крэнстон подтвердил свое возвращение к роли Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» для Супербоула

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон подтвердил возвращение к своему экранному персонажу Уолтеру Уайту, у которого также был криминальный псевдоним Хайзенберг. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, актер принял участие в рекламной кампании производителя чипсов и снеков. Рекламный ролик, для которого Крэнстон примерил свой фирменный образ Хайзенберга, будет эксклюзивно транслироваться во время Супербоула — финальной игры американского чемпионата Национальной футбольной лиги.

Сам матч состоится 12 февраля 2023 года. Традиционно во время Супербоула в перерыве между таймами транслируются рекламные ролики, снятые специально для игры. Матч транслируется в 170 странах мира, а стоимость трансляции 30-секундных рекламных видео может достигать порядка $7 млн. Гонорар самого Крэнстона не раскрывается.