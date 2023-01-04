Rolling Stone раскритиковали за отсутствие в новом рейтинге лучших исполнителей Селин Дион

Журнал Rolling Stone, опубликовавший список 200 лучших исполнителей всех времен впервые с 2008 года, раскритиковали в сети. Фанаты возмутились, что пятикратная обладательница премии «Грэмми» Селин Дион не попала в топ-200.

«Со всем уважением, но не включать в этот список Селин Дион...Возможно, лучшую вокалистку всех времен. Это граничит с изменой», — написал музыкальный продюсер Джейми Ламберт в Twitter.

Список Rolling Stone возглавила соул-исполнительница Арета Франклин, на втором и третьем месте разместились Уитни Хьюстон и пионер соула Сэм Кук. Помимо них, в рейтинг попали Билли Айлиш, The Weeknd, Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Рианна и другие. Составители рейтинга подчеркнули, что «это список лучших исполнителей, а не лучших голосов».

Ранее Селин Дион отменила концертный тур по Европе из-за неизлечимого заболевания ЦНС.