Вышел трейлер рождественского спецвыпуска «Стражей Галактики»

На YouTube вышел трейлер фильма «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» на русском языке.

Это второй специальный выпуск – после «Ночного оборотня» в этом месяце. «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» впервые был анонсированн в декабре 2020 года. Релиз назначен на 25 ноября.

В трейлере персонажи Дракс и Мантис отправляются на миссию по похищению Кевина Бэкона (актер сыграл сам себя) в качестве рождественского подарка для Звездного Лорда, который находится в депрессии после потери Гаморы. По пути пара бродит по улицам Голливуда и устраивает вечеринку в ночном клубе. В фильме также появится Майкл Рукер в роли Йонду.

Ранее студия Marvel опубликовала в своем аккаунте на YouTube первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Картина станет началом Пятой фазы киновселенной.

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