Анна Кошмал призналась, что не рассчитывала получить роль в «Сватах»

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Украинская актриса Анна Кошмал в интервью на YouTube-канале «ЖВЛ» рассказала, что на самом деле не рассчитывала, что получит роль в сериале «Сваты».

«Я привыкла к тому, что я не прохожу кастинги. Была уверена, что утвердят другую», — объяснила Кошмал. По словам артистки, ей повезло сыграть персонажа Женю Ковалеву, экранную внучку актера Федора Добронравова.

Сериал «Сваты» выходил на экраны с 2009 по 2021 год. Седьмой сезон стал для проекта последним.

Ранее Анна Кошмал рассказала о своем отношении к российским коллегам по комедийному телесериалу «Сваты». 27-летняя артистка назвала ошибкой дружбу с экранными родственниками.

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