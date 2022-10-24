Юрий Башмет упал с лестницы и получил травму на гастролях

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Дирижер Юрий Башмет во время гастролей в Тюмени получил травму кисти. Об этом сообщает Ura.ru.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Башмет споткнулся и упал на лестнице в отеле, где он жил во время своего визита в Тюмень. «Причем случилось это уже после концерта в филармонии, ведь на выступлении он прекрасно дирижировал и не выказывал никаких признаков плохого самочувствия», — заявил инсайдер.

При этом в интервью kp.ru дирижер рассказал, что упал с лестницы в концертном зале в Тюмени. «Там лестница в концертном зале крутая, я оступился и полетел кубарем. Чтобы не повредить лицо, подставил руку. Вскочил молодцом», — вспомнил он, добавив, что после этого на ноге остались ссадины, а рука начала опухать.

Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы» выступали в Тюмени 18 октября в рамках фестиваля «Алябьевская осень». 20 октября концерт проходил уже в Челябинске, и зрители заметили опухшую кисть дирижера.

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