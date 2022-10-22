На форуме «Сделано в России» заявили о «глубинной потребности» мира в российской культуре

Участники дискуссии на международном форуме «Сделано в России» пришли к выводу, что российскую культуру нельзя «отменить». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).

«Российскую культуру нельзя отменить, в мире никуда не исчезнет глубинная потребность в ней. К такому выводу пришли участники дискуссии «Культура: мягкая сила в жесткой борьбе», — заявили в РЭЦ.

Спикеры отметили, что произведения русских классиков являются неотъемлемой частью репертуара главных театров Европы: «Знаменитый балет «Лебединое озеро» поставят во Франции в театре Опера Бастилии. Венская государственная опера откроется «Спящей красавицей», а Королевский театр Испании покажет оперу Дмитрия Шостаковича «Нос».

По мнению гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, российская культура — это достояние всего человечества и «мягкая сила» страны, которой необходимо уделять особое внимание.

Ранее украинские активисты попытались сорвать фестиваль российского кино в Париже.