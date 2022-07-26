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Записи Ахматовой и сборники Бродского на немецком выставлены на торги

Записную книжку Ахматовой выставят на аукцион за 320 тысяч рублей

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Wikimedia Commons

Записная книжка поэтессы Анны Ахматовой и сборники переведенных на немецкий язык стихов Иосифа Бродского выставлены на торги, сообщает РИА «Новости».

Торги аукционный дом «Литфонд» проведет 27 июля, на распродажу буду выставлены редкие издания, автографы и другие антикварные произведения, среди которых — записная книжка Анны Ахматовой за 320 тыс. руб. и коллекционные издания Иосифа Бродского с его автографами по ставкам в 30 тыс. руб. и 40 тыс. руб.

В записной книжке Анны Ахматовой 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных собственноручно поэтессой в 1930 году. Сборников Бродского два: «Побег из Византии. Очерки» 1988 года и «Берега потерянных» 1991 года. На первом стоит автограф «3.VI.1992 Кёльн. Юргену фон Вилле от автора. Иосиф Бродский», второй подписан на немецком языке.

Также с молотка уйдет редкий коллекционный экземпляр «Заумной гниги» русских авангардистов Алексея Крученых, Романа Якобсона (Алягрова) и Ольги Розановой, за него просят 1,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что редкую копию фолио Шекспира продали за $2,4 млн.

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