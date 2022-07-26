Внучка экс-президента Узбекистана обвинила блогера Сардарова в измене с эскортницей

Внучка первого президента Узбекистана и супруга блогера Амирана Сардарова Мариам Тилляева призналась, что столкнулась с неверностью мужа. Ее слова цитирует StarHit.

«Амиран пригласил в квартиру эскортницу, с которой он спал. Меня всю трясет», — рассказала жена Сардарова. По ее словам, она зря простила блогера за избиение.

Тилляева возмущена, что супруг привел свою любовницу к ним домой. «Пригласить дешевую эскортницу на стрим, с которой он мне изменял… Как так можно, после того, как я тебя простила? Как можно так к человеку относиться», — негодует она. Девушка заявила, что подаст на развод с блогером, поскольку не готова простить его.

В апреле внучка экс-президента Узбекистана обвинила Сардарова в домашнем насилии. По словам Тилляевой, муж поднимал на нее руку, а также опубликовал в соцсетях ее откровенный снимок. Позже супруги помирились.