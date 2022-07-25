Садальский рассказал, как Добронравов ночью повез в больницу заболевшую звезду «Сватов» Кошмал

Актер Станислав Садальский раскритиковал украинскую актрису Анну Кошмал, составившую свой «черный список» артистов из России, в который попали ее коллеги по сериалу «Сваты» Татьяна Кравченко и Федор Добронравов, пишет Teleprogramma.pro.

«Ждать благодарности от этой артистки — глупо, а быть ей неблагодарной — подло», — высказался Садальский.

Он напомнил, что когда Кошмал заболела, вся съемочная группа «Сватов» переживала за ее здоровье. А исполнитель роли Ивана Будько Добронравов и вовсе повез актрису в больницу ночью.

До этого Кошмал жаловалась в соцсетях на ссоры с коллегами по сериалу «Сваты» из-за спецоперации.

Ранее режиссер «Сватов» назвал «дешевой саморекламой» конфликт Анны Кошмал с другими актерами.