Названа дата премьеры комедии «Молодой человек» с Табаковым и Козловским в главных ролях

28 июля в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера комедии «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским в главных ролях.

По сюжету главный герой Иван Ревзин (Табаков), окончивший школу с золотой медалью и МГУ с красным дипломом, лишается своей работы в банке и жены. Он узнает, что его двоечник-одноклассник Коля (Козловский) стал нечистым на руку предпринимателем и объявил конкурс для старшеклассников с огромным призовым фондом

Герой Табакова намеревается воспользоваться своей моложавой внешностью, чтобы поучаствовать в соревновании, так как он уверен, что жизненный опыт возьмет верх над молодостью. В картине также задействованы комик Данила Поперечный, рэпер Рахим Абрамов, а также актеры Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина и другие.

Ранее в Москве прошла премьера комедии «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли.