В пермских кинотеатрах начали показывать зарубежные новинки

В сети кинотеатров «Синема 5» в Перми начали показывать недавно вышедшие голливудские премьеры «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Топ Ган: Мэверик». Показы проходят в ТЦ iMALL «Эспланада». Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».

Картины показываются как «бесплатное предсеансовое обслуживание» перед российской лентой «Небо». «Время начала сеанса — это время начала предсеансового обслуживания, после его окончания заложен 7-минутный перерыв, затем начнется заявленный фильм», — написано на сайте кинотеатра.

Официально данные зарубежные новинки не выходили в России.

До этого специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил кинотеатрам рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента.

Кроме того, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что киностудии Disney и Sony ищут каналы для параллельного импорта в Россию.