Братья Руссо хотят снять мюзикл с The Weeknd

Режиссеры Джо и Энтони Руссо в беседе с Rollingstone заявили о готовности снять мюзикл. В качестве одного из главных персонажей они рассматривают певца The Weeknd.

«Я бы хотел поработать с кем-то, кто хочет сделать экспериментальный мюзикл. Я подумал, что он [The Weeknd] круто выступил на Superbowl. Я бы хотел увидеть это как фильм», — рассказал Джо Руссо.

Недавно кинематографисты закончили работу над фильмом «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главной роли. Премьера состоится уже 22 июля на Netflix.

Ранее автор серии фильмов Marvel о Мстителях Джо Руссо не поддержал критиков стриминговых сервисов, которые считают, что онлайн-платформы «убивают» кинотеатральное смотрение и индустрию в целом. Фильм Руссо «Мстители: Финал» до сих пор остается вторым самым прибыльным проектом в истории кино, уступая лишь «Аватару».