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Российские кинотеатры будут показывать видео блогеров

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Кадр из видео/Чикен Карри/Youtube

Российские кинотеатры будут показывать видеоролики блогеров, которые лишены монетизации на YouTube и других зарубежных платформах, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сети кинотеатров «Каро».

Первый сеанс состоится 4 апреля в московском «Октябре». YouTube-блогеры будут передавать компании свои новые видео эксклюзивно, на экране будут проходить премьерные показы роликов. «В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в «Каро» хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству», — говорит вице-президент сети «Каро» по управлению маркетингом Ольга Проскурякова.

Первым подобным показом станет премьера очередного выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» с шоуменом Александром Гудковым, актером Никитой Кукушкиным, комиком Гариком Харламовым, блогером и музыкантом BIG RUSSIAN BOSS и рэпером SQWOZ BAB, также состоится встреча с участниками и создателями проекта.

Ранее сообщалось, что в Китае решили ограничить интернет-стримеров.

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