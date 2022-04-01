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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Рудковская решилась на третью пластику по уменьшению груди

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Яна Рудковская поделилась в своем Telegram-канале, что намерена сделать еще одну пластическую операцию. Продюсер уже дважды уменьшала грудь и намерена снова перенести хирургическое вмешательство.

«Я почти каждый день делаю массаж по медицинским показаниям. Я понимаю, что через пару лет снова лягу под скальпель, потому что хочу иметь не более третьего размера. За год грудь выросла на полразмера», — рассказала Рудковская.

У продюсера четверо сыновей: младший сын звезды родился при помощи суррогатного материнства. Как объяснила супруга Евгения Плющенко в своем блоге, после рождения первого сына ее грудь увеличилась до пятого размера, что доставляло дискомфорт. Но впервые уменьшить грудь звезда решилась, когда родился ее третий сын Саша. «Я промучилась до 39 лет и в 2014 году в Израиле, год спустя после рождения Саши, я решилась на хирургическое вмешательство», — поделилась она.

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