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Минкульт усомнился в возрастном рейтинге фильма «Ампир V»

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Кинокомпания «Квадрат»

Министерство культуры России попросило авторов картины «Ампир V» провести экспертизу возрастного рейтинга картины, сообщает «Интерфакс».

В заявленной маркировке 16+ Минкульт усомнился. «Заявка на получение прокатного удостоверения фильму «Ампир V» в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО «Кинокомпания «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм», — сказали в ведомстве. Там уточнили, что в поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Компания «Вольга» ранее перенесла с 31 марта премьеру фильма «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина. Новая дата релиза пока неизвестна.

В экранизации романа Пелевина приняли участие Павел Табаков, Мирон Федоров (Оксимирон), Марина Зудина, Владимир Долинский и Федор Бондарчук.

По сюжету юноша по имени Роман Шторкин становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми. В итоге он узнает, что вампиры управляют человечеством.

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