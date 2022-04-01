Дом Виктории и Дэвида Бэкхем в Лондоне ограбили

Неизвестные проникли в дом Виктории и Дэвида Бэкхем в Лондоне и похитили у них вещи. Об этом сообщает The Scottish Sun.

По данным издания, первым о произошедшем узнал их сын Круз, вернувшийся с ночной прогулки. Бэкхем вместе с супругой и 10-летней дочерью Харпер находился в другой комнате. Увидев перевернутую вверх дном комнату и осколки разбитого стекла, Круз позвал отца, тот в свою очередь обратился в службу экстренной помощи.

Как сообщил источник The Scottish Sun, знаменитостей ограбили профессиональные грабители, орудующие в их районе. Им удалось добраться только до одной спальни.

«Ни одна из украденных вещей, к счастью, не несла для знаменитостей никакой эмоциональной ценности», – рассказал источник изданию.

Согласно изданию, у Бэкхемом украли несколько тысяч фунтов, а также дизайнерские вещи и технику.

Ранее сообщалось, что Дэвида Бекхэма могут посвятить в рыцари.