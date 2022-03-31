Хаматова сыграла в спектакле Серебренникова в Германии

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова появилась в постановке режиссера Кирилла Серебренникова по мотивам «Декамерона» Джованни Боккаччо, передает kp.ru.

«Декамерон» показывали в Deutsches Theater Berlin в Германии. Этот спектакль — совместный проект «Дойче Театр» и «Гоголь-Центра».

Утверждается, что появление Хаматовой в спектакле стало неожиданностью для зрителей — актриса не была заявлена в труппе. Она вышла на сцену, заменив заболевшую коронавирусом актрису Ирину Выборнову.

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины. Главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Ранее артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев». 30 марта стало известно, что Хаматова уволилась из «Современника».