Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Актриса Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Татьяну Баранову.

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины.

У актрисы, которая пожаловалась на отсутствие денег и работы в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, уже появилось рабочее предложение — главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Ранее артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев».

Коллегу поддержала актриса Алена Хмельницкая, а председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин усомнился в корректности отъезда актрисы из страны.