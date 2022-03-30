Брюс Уиллис завершает карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем

Американскому актеру Брюсу Уиллису недавно поставили диагноз афазия, из-за чего он вынужден завершить карьеру, сообщает издание Page Six.

«Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам Брюса, что у нашего любимого Брюса возникли проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности», — следует из распространенного в социальных сетях заявления родственников актера.

По их словам, из-за этого Уиллис откажется от продолжения карьеры.

Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях стали активно обсуждать возможное завершение карьеры Уиллиса из-за деменции.