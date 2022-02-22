В возрасте 72 лет умер актер Олег Вавилов

В возрасте 72 лет умер народный артист России Олег Вавилов. Об этом говорится в сообщении на сайте Театра Сатиры.

Вавилов известен российским зрителям по съемкам в юмористической телепередаче «Кабачок «13 стульев» и в сериале «Побег».

Вавилов родился 8 января 1950 года в городе Термез в Узбекистане. В 1967 году поступил на первый курс ГИТИСа им. А.В. Луначарского (РАТИ) и попал в мастерскую на актерский курс к профессору М.Н. Орловой и народному артисту СССР В.А. Орлову. С 1971 года играл на сцене Казанского русского БДТ им. Качалова, а с 1974 в Московском ТЮЗе. В 1978-2003 годах работал в Театре на Малой Бронной, а с 2004-го начал выступать в Театре Сатиры.

Первой работой в кино стала в 1976 году роль ординарца Алеши в фильме «Псевдоним: Лукач». А в 1977 году сыграл одну из своих самых знаковых ролей — роль Юры в фильме «Странная женщина» Ю. Райзмана.

В 1990-м Вавилов стал заслуженным артистом РСФСР, а в 1996-м получил звание народного артиста России.

Ранее сообщалось, что российский актер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса. Его смерть подтвердили в Малом театре, где он прослужил более 15 лет. На счету артиста также более ста ролей в кино и сериалах, среди наиболее известных — Иван Рябов в историческом фильме «Россия молодая», Федотов в социальной драме «Дурак», директор школы Борис Иванович в молодежном телеромане «Простые истины» и следователь Константин Ольшанский в детективном сериале «Каменская».