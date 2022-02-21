Путин обратился к празднующему юбилей Расторгуеву

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца, солиста группы «Любэ», народного артиста России Николая Расторгуева.

Праздничная телеграмма, обращенная к Расторгуеву, опубликована на сайте Кремля. «Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы «Любэ». И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов», — написал президент, пожелав артисту здоровья, благополучия и новых песен.

Ранее Николай Расторгуев объяснил, почему редко слушает песни «Любэ» и пересматривает видеозаписи своих выступлений. «Это нормально для обычного человека — непривычно видеть себя со стороны и часто неприятно смотреть на прыжки, ужимки. Немножко не по себе, испытываешь испанский стыд», — поделился он.