Собчак высмеяла видеообращение Гордона к Путину и Зеленскому

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на видео своего украинского коллеги Дмитрия Гордона, которое тот адресовал президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале пародию.

В своем видео Собчак показывала фрагменты ролика Гордона, где тот рассказывал о памятных для него местах в Киеве, и пародировала их, рассказывая о своей жизни в Москве.

«Свои первые шаги светской москвички я делала здесь, в Дягилево. Именно сюда меня привезли укуренные тусовщики, чьи имена я, к счастью, не помню», — пошутила Собчак, также показав памятные для нее Ленинградский вокзал и МХТ имени Чехова.

В финале ролика журналистка обратилась к Гордону, комментируя его слова о возможном вторжении России на Украину. По мнению телеведущей, начало войны маловероятно, но при этом постоянное упоминание в СМИ и порождаемая этим паника плохо сказывается на финансовом состоянии страны и ее лично.

«Рынок у нас легкомысленный, ориентируется даже на слухи. Чем агрессивнее предсказания о войне, тем активнее споры, игры на бирже, тем ниже курс рубля и акции, тем выше цены», — подчеркнула Собчак.

Журналистка попросила Гордона в случае, если он «услышит что-то о войне по расписанию, не спешить брать оператора на прогулку по прекрасному Киеву».

В финале обращения Собчак пожелала Украине мира, а Дмитрию Гордону «поменьше советского гражданского пафоса».

Гордон опубликовал свое видеообращение на его YouTube-канале 13 февраля, где призвал Зеленского обратиться к нации.

Ранее Гордон назвал себя «личным врагом» Путина и вывез семью с Украины.