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Бывшая жена Прохора Шаляпина сменила имидж

Сбежавшая со свадьбы Лариса Копенкина предстала в новом образе

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soulmatepatriki/Instagram

Экс-супруга эстрадного исполнителя Прохора Шаляпина Лариса Копенкина предстала в новом образе в Instagram одной из московских бьюти-студий.

66-летняя предпринимательница показала фото с пышными кудрями и ярким макияжем.

Раньше Копенкина носила более короткую стрижку, сейчас она могла нарастить волосы.

Лариса Копенкина в 2013 вышла замуж за Прохора Шаляпина, который младше нее на 30 лет. В 2014 году пара развелась. В 2021 году Шаляпин женился на канадской миллиардерше Татьяне Дэвис, которая через несколько недель после свадьбы скончалась от коронавируса.

Ранее Шаляпин в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ попросил Ларису Копенкину присылать ему свои фотографии, чтобы он мог их обрабатывать в Photoshop.

«Ларочка, ты свои голые телеса выставляешь, я в ужасе. Пришли мне, я тебя отфотошоплю хоть», – взмолился Шаляпин.

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