Стала известна причина смерти актера Геннадия Юхтина

Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет от последствий коронавируса. Об этом сообщает «МК».

15 февраля Юхтина госпитализировали всего через два дня после выписки. В конце января 89-летний Юхтин почувствовал себя плохо, уже в феврале он обратился за медицинской помощью. У него диагностировали коронавирус и госпитализировали.

У актера диагностировали вирусную пневмонию, ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Врачи оценивали состояние актера как тяжелое. Почувствовав себя лучше, актер уехал домой — о его выписке стало известно 14 февраля, но через несколько дней актер вновь оказался на больничной койке, в больнице №40 в Коммунарке.

Геннадий Юхтин известен зрителям по фильмам «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Также он снялся в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтин получил звание народного артиста России.

О смерти актера стало известно ранее, 18 февраля.